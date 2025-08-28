Homem é preso por matar a companheira em Guaxindiba, São Gonçalo; vídeo

Acusado de matar a esposa a facadas dentro da casa em que moravam em Guaxindiba, São Gonçalo, João Carlos Soares Ribeiro foi preso por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, na tarde dessa quarta-feira (27).

O homem ficou foragido da justiça após ser identificado como o autor do assassinado da companheira, em 30 de setembro de 2021. A mulher foi encontrada morta, com diversos golpes de faca, dentro do imóvel.

João foi localizado numa área rural de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro e teve o mandado de prisão preventiva pelo crime de feminicídio cumprido.

Durante as investigações a polícia apurou que ele matou a companheira durante uma briga por questões financeiras. João Carlos fugiu do local assim que cometeu o crime. Conforme a polícia, o acusado possui histórico de agressão contra companheiras anteriores.





Ele foi levado para a sede da DH, onde prestou depoimento, e encaminhado para o sistema prisional na manhã desta quinta-feira (28).