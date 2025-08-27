Alô, comunidade! Acadêmicos de Niterói abre cadastro para novos integrantes neste sábado (30)

A Acadêmicos de Niterói vai realizar neste sábado, dia 30 de agosto, o cadastro de novos componentes da comunidade interessados em desfilar pela escola no próximo Carnaval - Foto: Divulgação/ Gabriel Belmiro

Rumo a estreia no Grupo Especial, a Acadêmicos de Niterói anunciou a inscrição de novas vagas para alas da comunidade. Os interessados em fazer parte do desfile histórico, que homenageará o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, devem comparecer na quadra da escola neste sábado, 30 de agosto, às 15h, munidos de 1 foto 3x4, xerox do comprovante de residência e RG.

A agremiação abrirá os desfiles do domingo de carnaval, dia 15 de fevereiro, com o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins e enredista Igor Ricardo.