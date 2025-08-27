Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Alô, comunidade! Acadêmicos de Niterói abre cadastro para novos integrantes neste sábado (30)

Comunidade poderá se inscrever para desfilar pela escola na quadra da agremiação

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de agosto de 2025 - 11:23
A Acadêmicos de Niterói vai realizar neste sábado, dia 30 de agosto, o cadastro de novos componentes da comunidade interessados em desfilar pela escola no próximo Carnaval
Rumo a estreia no Grupo Especial, a Acadêmicos de Niterói anunciou a inscrição de novas vagas para alas da comunidade. Os interessados em fazer parte do desfile histórico, que homenageará o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, devem comparecer na quadra da escola neste sábado, 30 de agosto, às 15h, munidos de 1 foto 3x4, xerox do comprovante de residência e RG.

A agremiação abrirá os desfiles do domingo de carnaval, dia 15 de fevereiro, com o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins e enredista Igor Ricardo.

