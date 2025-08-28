Mudança no 7º BPM: Coronel Ângelo deixa o comando em São Gonçalo; Entenda!

Após quase dois anos à frente do 7ºBPM (São Gonçalo), o coronel Ângelo Barbosa Castro, de 50 anos, deixou o comando da unidade gonçalense. Quem assume a função é o coronel Lourival do Nascimento Junior. A troca de comando foi anunciada no Boletim Interno da PM na noite da última quarta-feira (27).

Ângelo, que foi designado ao comando do batalhão de São Gonçalo em outubro de 2023, vai assumir como subcomandante do 4º Comando de Policiamento de Área (4º CPA), base responsável pelos batalhões de São Gonçalo (7º BPM), Niterói (12º BPM), Cabo Frio (25º BPM) e Itaboraí (35º BPM).

"A dedicação à frente da unidade, durante um ano e onze meses, foi integral. O esforço de homens e mulheres em prol do cidadão gonçalense foi enorme. A produtividade nesse período foi sem igual. A população pode continuar contando com o 7º Batalhão."



Leia também:

Denúncia leva polícia a prender dois homens com drogas no Cubango, em Niterói

Garçom é encontrado morto nos trilhos de trem no Rio

O coronel Lourival deixa o comando do 41ºBPM (Irajá), para assumir o 7ºBPM (São Gonçalo). A troca de comando acontecerá nesta sexta-feira, às 17h.