Pixote 'toma preju' com grande apreensão de drogas em São Gonçalo

Uma operação Da 72ª DP (São Gonçalo), causou um golpe financeiro no tráfico de drogas nesta quinta-feira (28). Agentes prenderam em flagrante dois criminosos ligados à facção Comando Vermelho e realizaram uma grande apreensão de entorpecentes, resultando em significativo prejuízo financeiro para a quadrilha comandada por Wallace Batista Soalheiro, o “Pixote”.

A ação teve como foco a Comunidade “40”, onde a equipe do setor de inteligência da unidade já vinha monitorando a atuação de traficantes. Por volta das 16h30, os agentes capturaram o gerente do tráfico na localidade e seu segurança pessoal.

No momento da prisão, o homem estava com uma motocicleta adulterada, e seu segurança portava uma arma de fogo de uso restrito e uma grande quantidade de drogas. Após a prisão, os policiais localizaram um galpão usado para estocar drogas, situado na Rua Professora Marian Nina, também na Comunidade “40”. No local, foi apreendido um grande volume de entorpecentes de diferentes tipos, prontos para distribuição.

A apreensão representa um forte golpe para a organização criminosa liderada por Pixote, um dos chefes do tráfico mais influentes de São Gonçalo, com histórico de mais de uma década de prisão e ligação direta com o Comando Vermelho.

Ambos permanecem presos, à disposição da Justiça.