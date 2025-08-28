'DIK do Salgueiro' é preso por polícias a Delegacia de Homicídios

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, na tarde desta quarta-feira (27), um homem procurado por homicídio e roubo.





Jhonnatan de Oliveira Rodrigues, conhecido pelo apelido “Dik, tinha contra ele dois mandados de prisão expedidos pelas 3ª e 4ª Varas Criminais de São Gonçalo. Ele foi localizado na zona sul de Niterói, onde foi abordado e não ofereceu resistência.

De acordo com as investigações, Jhonnatan é apontado como integrante do tráfico de drogas ligado à facção Comando Vermelho e atuava na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo. Além disso, exerceria a função de "roubador", seguindo ordens diretas das lideranças do tráfico local.





Jhonnatan foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A população pode colaborar com informações através do WhatsApp da DHNSG: (21) 98596-7156. O sigilo é garantido.