Denúncia leva polícia a prender dois homens com drogas no Cubango, em Niterói

Uma denúncia anônima feita ao Disque-Denúncia levou a polícia a prender dois homens por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (27), na comunidade do Serrão, no bairro Cubango, em Niterói. A informação apontava que traficantes armados estariam em frente a uma casa usada por um criminoso conhecido como "Coruja", na Rua Dr. Rogério Pires de Melo.

A equipe de inteligência P2 do 12º BPM foi até o local para monitorar a movimentação e, ao confirmar a veracidade da denúncia, acionou o apoio. Durante a abordagem, os policiais prenderam dois suspeitos, um deles com extensa ficha criminal, incluindo passagens por tráfico, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de uso restrito e furto.

Drogas encontradas com a dupla | Foto: Divulgação

Com a dupla, foram encontrados 378 pinos de cocaína, 160 pedras de crack, 144 trouxinhas de maconha, um rádio transmissor e R$ 50 em dinheiro. Os dois foram levados para a 77ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Complexo da Viradouro

Dois homens foram detidos na tarde desta quarta-feira (27) na localidade conhecida como “600”, na Vila Santa Maria, em Niterói, após uma denúncia anônima sobre venda de drogas. Equipes da P2 e do Patamo da 4ª Cia flagraram os suspeitos com 48 pedras de crack, 47 trouxinhas de maconha, 25 invólucros de haxixe, 17 pinos de cocaína, 15 porções de skank e um celular. Um dos detidos é menor de idade e já tinha passagem por receptação. O caso foi encaminhado à 77ª DP (Icaraí).