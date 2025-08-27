Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4324 | Euro R$ 6,307
Garçom é encontrado morto nos trilhos de trem no Rio

Corpo de jovem apresentava sinais de espancamento e foi achado em linha férrea em Madureira; família suspeita de crime de homofobia

27 de agosto de 2025 - 18:29
Luciano Oliveira de Freitas, de 25 anos, desapareceu após sair do restaurante onde trabalhava em Del Castilho
Um jovem foi encontrado morto na linha férrea em Madureira, na Zona Norte do Rio, na madrugada da última terça-feira (26). Luciano Oliveira de Freitas, de 25 anos, desapareceu após sair do restaurante onde trabalhava como garçom em Del Castilho, na noite de segunda (25); o corpo apresentava sinais de espancamento. A família acredita que homofobia pode ter motivado o crime.

De acordo com depoimento da família à polícia, Luciano chegou a contatar familiares após sair do trabalho e teria parado para comprar uma cerveja antes de ir para casa. Durante a madrugada, agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foram acionados para a estação ferroviária do Mercadão, onde encontraram o corpo. Ele foi localizado a cerca de 2 quilômetros de onde Luciano morava.

Segundo o Instituto Médico-Legal (IML), Luciano morreu por conta de uma hemorragia interna e sofreu lacerações em diversos órgãos, com indícios de agressões. A 29ª DP (Madureira) registrou o caso e está investigando o crime. Ainda não há informações sobre suspeitos ou testemunhas.

