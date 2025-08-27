Garçom é encontrado morto nos trilhos de trem no Rio

Um jovem foi encontrado morto na linha férrea em Madureira, na Zona Norte do Rio, na madrugada da última terça-feira (26). Luciano Oliveira de Freitas, de 25 anos, desapareceu após sair do restaurante onde trabalhava como garçom em Del Castilho, na noite de segunda (25); o corpo apresentava sinais de espancamento. A família acredita que homofobia pode ter motivado o crime.

De acordo com depoimento da família à polícia, Luciano chegou a contatar familiares após sair do trabalho e teria parado para comprar uma cerveja antes de ir para casa. Durante a madrugada, agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foram acionados para a estação ferroviária do Mercadão, onde encontraram o corpo. Ele foi localizado a cerca de 2 quilômetros de onde Luciano morava.

Segundo o Instituto Médico-Legal (IML), Luciano morreu por conta de uma hemorragia interna e sofreu lacerações em diversos órgãos, com indícios de agressões. A 29ª DP (Madureira) registrou o caso e está investigando o crime. Ainda não há informações sobre suspeitos ou testemunhas.