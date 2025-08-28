Astro de "Eu, a patroa e as crianças" é flagrado em Icaraí; Video!

A vinda de Speight ao Brasil tem motivo especial: ele integra a programação do Comedy Con Brasil 2025, considerado o maior encontro de humor da América Latina - Foto: Reprodução/ internet

O ator norte-americano Lester Speight, conhecido pelo papel de Calvin na série “Eu, a patroa e as crianças”, surpreendeu frequentadores da orla de Icaraí, em Niterói, ao aparecer de forma descontraída no bairro. Simpático, ele interagiu com moradores e visitantes, posou para fotos e arrancou sorrisos de quem o reconheceu.





A vinda de Speight ao Brasil tem motivo especial: ele integra a programação do Comedy Con Brasil 2025, considerado o maior encontro de humor da América Latina, realizado no Teatro Popular Oscar Niemeyer. O evento acontece entre os dias 28 e 31 de agosto e reúne nomes nacionais e internacionais.

O ator estará presente em um painel marcado para a noite desta quinta-feira (28), às 20h, ao lado de Guilherme Briggs, dublador de Calvin no Brasil, de Rodrigues Antas (Tony), além dos humoristas Yuri Marçal e Igor Guedes. Outro convidado especial é o ator Andrew McFarlane, intérprete de Tony, o genro do protagonista Michael Kyle na série.

Com uma carreira que vai além da comédia, Lester Speight, que também ficou conhecido pelo apelido Mighty Rasta nos tempos de lutador profissional, já fez participações em produções como Prison Break, Titãs, NCIS: Los Angeles e Code Black.