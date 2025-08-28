Homem é preso em flagrante por furto de celular em Niterói

Ambas as partes foram conduzidas à 76ª Delegacia de Polícia (Centro), onde o acusado foi autuado por furto - Foto: Divulgação

Policiais militares do 12º BPM (12º Niterói), com apoio da Operação Segurança Presente, prenderam na noite de terça-feira (27) um homem acusado de furtar o celular de um transeunte na região do Largo das Barradas, em Niterói.

Segundo informações da Polícia Militar, a ação teve início após alerta, que notificou as equipes sobre o furto ocorrido na descida da Ponte Rio-Niterói. A vítima, identificada, de 20 anos, relatou que teve o celular subtraído no momento em que desembarcava de um carro de aplicativo.

A guarnição iniciou as buscas pela região e, conseguiu localizar o acusado, de 28 anos, na Rua Benjamin Constant, já em posse do aparelho celular roubado. Ele foi detido em flagrante.

Ambas as partes foram conduzidas à 76ª Delegacia de Polícia (Centro), onde o acusado foi autuado por furto. O homem permanece preso à disposição da Justiça.