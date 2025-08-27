Foragido da Justiça é preso durante patrulhamento em Icaraí, Niterói

O homem foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde o mandado foi cumprido - Foto: Divulgação

Um homem foragido da Justiça foi preso na noite de terça-feira (26) durante uma abordagem realizada por policiais do 12º BPM (Niterói), na Rua Gavião Peixoto, em Icaraí, Zona Sul de Niterói.

A ação teve início, quando os policiais avistaram um indivíduo empurrando um carrinho de supermercado com diversos itens. Diante da atitude suspeita, a equipe decidiu abordá-lo e, durante a verificação de seus dados no sistema, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, de 44 anos.

O mandado, havia sido expedido pela 1ª Vara Criminal de Niterói pelo crime de furto. O acusado possui uma extensa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas (4 vezes), roubo (2 vezes), extorsão e vias de fato.

O homem foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde o mandado foi cumprido. Ele permanecerá preso, à disposição da Justiça.