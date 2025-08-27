Dupla é presa por tráfico no Jockey, em São Gonçalo

Os agentes realizaram um cerco e, após buscas no local, conseguiram deter os homens e localizar o material ilícito - Foto: Divulgação

Os agentes realizaram um cerco e, após buscas no local, conseguiram deter os homens e localizar o material ilícito - Foto: Divulgação

Durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (27), policiais militares do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo) detiveram dois suspeitos e apreenderam armas, drogas e rádios transmissores nos Predinhos do Jockey, em São Gonçalo. A ação foi motivada por informações recebidas por meio do Disque Denúncia, que relatavam a presença de criminosos envolvidos em roubos de veículos, motos, vans, cargas e assaltos a transeuntes na região.

Durante patrulhamento na Avenida Professora Aida de Souza Faria, acesso aos Predinhos, os policiais identificaram dois indivíduos em atitude suspeita, possivelmente ligados ao tráfico de drogas. Ao notarem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir para o interior da comunidade. Os agentes realizaram um cerco e, após buscas no local, conseguiram deter os homens e localizar o material ilícito.

Foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, quatro munições do mesmo calibre, dois rádios transmissores, 42 pedras de crack e 178 trouxinhas de erva seca. Os presos de 20 e 40 anos, foram encaminhados à 75ª DP (Rio do Ouro), onde a ocorrência foi registrada e os materiais apreendidos apresentados à autoridade policial.