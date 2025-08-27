Dupla é presa com drogas, incluindo metanfetamina, na Vila Ipiranga, em Niterói

Acusados de pertencerem ao tráfico de drogas da Vila Ipiranga, no Fonseca, em Niterói, dois homens, de 44 e 22 anos, foram presos durante ação de policiais do Grupamento de Ações Táticas (Gat) do 12°BPM (Niterói).

O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (26) depois que militares receberam denúncias sobre o grupo de homens traficando na região.

No local, os policiais surpreenderam quatro homens que tentaram escapar do cerco tático. Porém, depois de buscas, dois criminosos foram alcançados e presos. Na ação, a polícia apreendeu 115 embalagens de skank, 100 de haxixe, 48 de metanfetamina e R$ 40 em espécie, além de dois rádios de comunicação.

O caso foi registrado na 78ªDP (Fonseca), onde os acusados foram autuados e presos.