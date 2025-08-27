Homem é baleado durante confronto com a PM em Maricá

Após a alta médica, ele foi encaminhado à 76ª DP, onde permanece preso à disposição da Justiça - Foto: Divulgação

Após a alta médica, ele foi encaminhado à 76ª DP, onde permanece preso à disposição da Justiça - Foto: Divulgação

Um foragido da Justiça foi capturado na tarde desta terça-feira (26) após um confronto com policiais do Grupamento de Açõs Tátcas (GAT) do 12º BPM (Niterói), na comunidade do Risca Faca, em Inoã, Maricá.

Durante uma incursão para verificação de barricadas no local, os agentes se depararam com cerca de seis indivíduos reunidos em um ponto já conhecido pelo tráfico de drogas. Ao perceberem a presença dos policiais, todos tentaram fugir. Um dos suspeitos, que portava uma pistola e uma mochila preta, chegou a atirar contra os policiais, que revidaram e houve confronto.

Leia também:

Foragido da Justiça é preso durante patrulhamento em Icaraí, Niterói

Marcha para Exu chega ao Rio como símbolo de fé e resistência

Três suspeitos foram alcançados e liberados após averiguação. No entanto, um deles, de 20 anos, foi encontrado ferido com um tiro na perna após a troca de tiros. Ele foi socorrido inicialmente na UPA de Inoã e depois transferido para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, onde recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.

Na 82ª DP (Maricá), foi constatado que o acusado possuía um mandado de busca e apreensão em aberto, relacionado à execução de medidas socioeducativas.

Após a alta médica, ele foi encaminhado à 76ª DP, onde permanece preso à disposição da Justiça.