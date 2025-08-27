PRF prende mulher com lança-perfumes e ecstasy em ônibus

a noite de terça-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dezenas de frascos de lança-perfume e diversas balas de ecstasy (MDMA) durante patrulhamento na BR-040, em Petrópolis. Uma mulher, de 24 anos, foi presa em flagrante.

Por volta das 23h, equipes do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF (GPT/4) realizavam fiscalização no Km 50 quando abordaram o coletivo da linha Rio de Janeiro/RJ x Belo Horizonte/MG. Durante o procedimento de fiscalização, os policiais desconfiaram de três malas que estavam no bagageiro externo.

Dentro das bagagens, foram encontrados 1.060 frascos de lança-perfume, 150 balas de ecstasy, uma arma de fogo Taurus calibre .32 e seis munições. As malas pertenciam a uma passageira que possuía um celular com restrição de roubo. As drogas estavam prontas para serem comercializadas.

Questionada sobre a ilegalidade dos fatos, a mulher afirmou que teria sido contratada para realizar o transporte dos entorpecentes da capital fluminense até Belo Horizonte/MG. Ela alegou, ainda, ser a segunda vez que prestava esse tipo de serviço.

A ocorrência foi encaminhada para a 106ª DP.