Mais que restaurante, uma viagem gastronômica: Conheça o Armazém Mineiro, primeira "pão de queijaria" de Niterói

As comidas regionais carregam muito mais do que temperos e ingredientes: elas trazem a história, a cultura e a identidade de um povo. Cada prato típico nasce de tradições passadas de geração em geração, preservando memórias afetivas e modos de viver. Ao provar uma receita típica de outra região, não apenas é possível degustar e apreciar o alimento, como também mergulhar em um pedaço da história de uma comunidade e, de certa forma, se "teletransportar" para determinado lugar.

Restaurantes que valorizam essas tradições desempenham um papel essencial: eles mantêm vivas as raízes culturais e oferecem aos visitantes a oportunidade de viajar sem sair do lugar, apenas pelo sabor. E, em um mundo cada vez mais globalizado, a preservação e a valorização dessas comidas também significam resistência cultural.

Para enaltecer as culinárias que são reflexo da diversidade cultural do Brasil, com influências marcantes de estados de Norte a Sul do país, O SÃO GONÇALO preparou uma série de reportagens sob o título "Comida que Conecta", que irá apresentar e contar histórias de empresas, lojas, restaurantes, distribuidoras e vendedores independentes de produtos regionais que fazem sucesso no eixo São Gonçalo x Niterói.

Nesta segunda reportagem, o cardápio proporciona uma verdadeira viagem gastronômica às terras mineiras, que, muito além de receitas maravilhosas, representam uma expressão viva da cultura e da hospitalidade, com raízes que misturam diversas influências e preservam técnicas e sabores que atravessam séculos.

Armazém Mineiro

Inaugurada em 28 de julho de 2018 na Rua Ministro Otávio Kelly, 407 em Icaraí, Niterói, a primeira pão de queijaria da cidade é fruto do amor de mineiros por sua terra natal e pelas comidas tradicionais e típicas da região. Natural de Patos de Minas, Janaína Sá e Silva Eliziário, de 51 anos, empresária e proprietária do restaurante, garante que o desejo de criar um cantinho mineiro com a "cara" da família foi latente em seu coração.

Moradora de Niterói há 17 anos, a empresária mineira veio para a cidade logo após a vinda de seu marido e sócio, que vive em terras niteroienses há 22 anos.

A empresária Janaína Sá e Silva Eliziário está a frente do Armazém Mineiro desde 2018 | Foto: Layla Mussi

"Depois que viemos, meu sogro (in memoriam) também veio para Niterói, e tínhamos esse sonho de ter alguma coisa voltada para a nossa terra, que a gente ama de paixão. Diante disso, como sempre íamos a Minas, amigos e vizinhos pediam para que trouxéssemos tal produto que eles acabavam conhecendo através de nós, como queijos e pães de queijo. E em uma dessas viagens, quando fomos retornar, percebemos que eram muitas encomendas, já que o carro veio extremamente cheio. Foi quando pensamos: 'vamos tentar fazer o nosso cantinho mineiro, com a nossa cara, com a nossa identidade", contou Janaína.

"Esse espaço aqui não era nada, tudo que se pode ver hoje foi feito e criado para suprir a cultura mineira. Porém, o pioneiro de tudo isso, que foi meu sogro, infelizmente veio a nos deixar há cinco meses. E realmente é um legado deixado para nós, porque ele veio da área de comércio em Belo Horizonte, e trouxe toda a bagagem que tinha. Resolvemos trazer a legítima culinária junto ao acolhimento que se tem do mineiro. Então criamos o Armazém Mineiro para termos, em Niterói, que é uma cidade que amamos e que nos acolheu muitíssimo bem, um cantinho que graças a Deus é um local onde todos falam que acolhe, onde o amor e o atendimento caminham junto à qualidade dos produtos", completou a empresária.

O Armazém Mineiro se autodenomina a primeira "pão de queijaria" de Niterói | Foto: Layla Mussi

Primeira pão de queijaria de Niterói

O Armazém Mineiro se autodenomina a primeira "pão de queijaria" [com foco em diferentes versões e acompanhamentos] da cidade de Niterói, destacando-se pela oferta de diversos tipos de pão de queijo, incluindo versões recheadas e o inovador "churros de pão de queijo". Embora o pão de queijo seja tradicionalmente de Minas Gerais, o Armazém Mineiro inova ao oferecer uma verdadeira viagem e experiência gastronômica desta iguaria, com diferentes sabores e formatos, o que justifica o título de primeira pão de queijaria de Niterói, segundo o estabelecimento.

"Nós percebemos, através do público, que tínhamos o melhor pão de queijo de Niterói, e aí veio a ideia de abranger esse pão de queijo através da pão de queijaria, que nada mais é do que um pão de queijo de qualidade - o verdadeiro pão de queijo mineiro [feito com queijo curado e polvilho de alta qualidade] - e recheios para aumentar esse leque de produtos no nosso cardápio, além de trazer essa gastronomia para que os clientes pudessem conhecer. Hoje temos mais de 20 opções de recheios, para todos os gostos. Eles são feitos na hora, na nossa própria cozinha, e estão sendo um sucesso absoluto, porque procuramos sempre inovar e escutar os nossos clientes, que são fidelíssimos e se tornaram parte da família Armazém Mineiro", afirmou a empresária.

O Armazém Mineiro se destaca, entre tantas ofertas de produtos da culinária mineira, através do espaço acolhedor e dos produtos de qualidade que oferece aos clientes que por ali passam. Localizado no coração do bairro Icaraí, o estabelecimento possui não somente clientes fiéis, mas pessoas que, diante do amor pelos produtos encontrados, passam a divulgar o local e se tornam mais que amigos, uma verdadeira grande família que se reúne à mesa para comer, trocar ideias e se divertir.

Hoje o local oferece uma infinidade de opções tanto para consumo no próprio estabelecimento, como para aqueles que desejem apenas comprar um produto.

Confira algumas das milhares de opções oferecidas pelo Armazém, que garante oferecer "um pouquinho de Minas para Niterói":

- Pão de queijo recheado com mais de 20 sabores, entre eles: linguiça artesanal com queijo da canastra; costelinha com barbecue e doce de leite;

- Churros mineiro: feito com biscoito de provolone e diversas opções de recheio;

- Waffle: feito com massa de pão de queijo e acompanhados por mel, geleia, tomate confit e muito mais;

- Pamonha com diversas opções de recheios doces e salgados;

- Doces artesanais premiados: doce de leite (1º lugar como melhor doce do Brasil); goiabada da Zélia e muito mais;

- Queijos: diversas opções, como os da Serra da Canastra

- Cachaças: diversas opções, como a do Vale da Canastra

- Compotas tradicionais de Minas Gerais

Trabalho no comércio e a relação com os clientes

Para Janaína Sá, o atendimento e o relacionamento com os clientes [algo no qual ela entende ser o principal objetivo do negócio, junto à qualidade do produto] vão muito além do “vender bem” e envolve a construção diária de confiança, experiências positivas e um ciclo de fidelidade.]

Mais do que um bom cardápio e preços competitivos, o segredo para se manter no mercado está no tratamento dos clientes, visto que uma boa relação com os consumidores é a chave para a longevidade de todo e qualquer estabelecimento.

A lógica é simples: um cliente satisfeito retorna, consome mais e recomenda [através do "boca a boca"] o estabelecimento a amigos e familiares. Essa rede de indicações funciona de forma cíclica e proporciona um marketing orgânico de relevante qualidade.

"Esse é o nosso diferencial: os produtos, que são legítimos de Minas Gerais. Os melhores produtores de Minas estão aqui no Armazém Mineiro. E esse trabalho, de ter um atendimento acolhedor aos nossos clientes, que para mim é fundamental. Por exemplo, tem clientes que vêm aqui e falam 'hoje eu não vim para comprar nada, mas posso ficar? Porque aqui é um lugar que me faz muito bem'. E isso para mim é muito gratificante, são muitas pessoas que nos dão esse retorno, do quanto gostam do ambiente, do atendimento, da qualidade do que é oferecido aqui. Isso para mim não tem preço", afirmou Janaína.



Para tornar a relação ainda mais próxima com os clientes, os funcionários do Armazém Mineiro também tocam um sino, que fica logo na entrada do estabelecimento, para avisar à vizinhança que saiu nova fornada de pão de queijo - ação essa que já se tornou parte da rotina dos moradores da região.





"Temos somente que agradecer. É claro que não é fácil, mas a gente tenta superar os desafios, e o que hoje, como empreendedora, eu vejo, é que a gente tem que fazer essa entrega aos nossos clientes com um produto de alta qualidade e um atendimento de alta qualidade. E para isso é necessário um trabalho intenso, que é a nossa proposta principal: o verdadeiro atendimento acolhedor, que trazemos de Minas. É claro que não é nada fácil empreender no Brasil [...], mas estamos nesse ritmo de trabalho, tentando manter o crescimento e amadurecendo algumas ideias para o futuro. Não adianda só abrir novas lojas, é preciso ter essa junção de qualidade que pra mim é o mais importante, tanto em relação ao produto, quanto ao atendimento", completou a empresária.

E nada mais satisfatório para um empreendedor do que receber o retorno positivo de seu empreendimento através daqueles que o frequentam e o divulgam com tamanha satisfação, como é o caso das moradoras de Icaraí Regina Guimarães da Silva, 67 anos e Ana Lúcia Matos, 75 anos, amigas há 30 anos.

Amigas há 30 anos, Regina e Ana Lúcia são clientes fiéis do Armazém Mineiro | Foto: Layla Mussi

"Eu moro aqui perto e passo pelo Armazém todos os dias para levar o meu neto de 4 anos para a creche. Vire e mexe paramos aqui para comer pão de queijo e tomar um suco de laranja, e o meu neto não deixa passar esses dias, ele ama vir aqui, ama o pão de queijo. Temos essa tradição", contou Regina.

"Para mim é um local excelente, tanto na culinária quanto para bater um bom papo. Eu por exemplo estou sempre trazendo alguém aqui, porque é muito bom mesmo. É um espaço acolhedor, que tem um pão de queijo maravilhoso. Agora há pouco, estávamos eu e Regina de papo na rua e eu falei para ela: 'vamos no Armazém tomar um cafezinho'. Aqui é tudo maravilhoso, funcionários excelentes e atenciosos", completou Ana Lúcia.

No fim das contas, conquistar o cliente é o primeiro passo, e mantê-lo é a verdadeira receita para o sucesso de um restaurante.

"Eu me sinto muito orgulhosa do que construímos. Sou apaixonada pelo que faço. A palavra é mesmo 'conexão', conectar pessoas de diferentes lugares através do que a gente faz com amor, tendo a oportunidade de passar esse amor para elas através do alimento, o que é muito maravilhoso. A gente faz o nosso melhor e procura fazer cada dia melhor e com mais amor. Me sinto realizada, gosto muito de estar aqui, e mesmo diante das dificuldades, me sinto realizada", concluiu a empresária Janaína Sá.

O atendimento ao cliente é a base para o sucesso do empreendimento | Foto: Layla Mussi

