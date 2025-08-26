Dois homens são presos com drogas em operação da PM na Vila Ipiranga, em Niterói

Material estava emposse dos dois suspeitos presos, de acordo com a PM - Foto: Divulgação

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (26) durante uma operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói), na comunidade Vila Ipiranga, no bairro Fonseca, em Niterói. Ambos os suspeitos já tinham passagens anteriores pela polícia.

A Polícia Militar informou que a equipe foi até a comunidade após receber denúncias sobre a presença de traficantes comercializando drogas na região. Ao perceberem a chegada dos policiais, os suspeitos tentaram fugir.

Durante buscas nas proximidades, os agentes conseguiram localizar e prender dois homens. Com eles foram apreendidos 115 pacotes de skank, 100 porções de haxixe, 48 unidades de metanfetamina, R$40 em espécie e dois rádios comunicadores, usados para monitorar movimentações na comunidade.

Um dos detidos, de 45 anos, possui duas passagens por tráfico de drogas, enquanto o outro, de 22 anos, tem uma passagem anterior pelo mesmo crime.

Ambos foram encaminhados para a 78ª Delegacia de Polícia (Fonseca), onde o caso foi registrado. Eles foram autuados e permanecem presos à disposição da Justiça.