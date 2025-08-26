Mais de 10 kg de cocaína que estavam dentro de embalagens de suplemento são apreendidos no Rio

Uma ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam mais de 10 kg de cocaína, na rodovia Presidente Dutra, na Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira (26).

Por volta das 10h, na altura de Nova Iguaçu, policiais rodoviários federais do Núcleo de Operações Especiais (NEO-RJ), o Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) e policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), abordaram dois veículos.

Durante a revista, com auxilio dos cães farejadores, os agentes encontraram a droga escondida dentro de sacos de creatina, que é um suplemento alimentar.

Na sequência, os policiais ainda constataram que os carros utilizados eram roubados e circulavam com placas clonadas, com isso, os dois motoristas foram presos em flagrante. Um deles permaneceu em silêncio, enquanto o outro confessou ter conhecimento do transporte da droga.

Os homens vinham de Minas Gerais com destino à capital fluminense. A ocorrência foi encaminhada a Polícia Civil (DRE).