Ação integrada leva saúde e cidadania para idosos de São Gonçalo

A ação oferece grande quantidade de serviços para os idosos e pessoas em vulnerabilidade - Foto: Layla Mussi

Idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade de São Gonçalo estão recebendo atendimento gratuito em saúde e assistência social por meio de uma ação integrada realizada no Restaurante do Povo, em Alcântara. A iniciativa oferece vacinação, avaliação nutricional, testes rápidos, emissão de documentos e outros serviços essenciais, das 8h às 14h, com a participação de diversos órgãos e da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO).

Durante a ação, a população tem acesso a uma série de serviços essenciais, como aferição de pressão arterial, vacinação contra a influenza e outros imunizantes, avaliação antropométrica, testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis e emissão da 2ª via do RG.

Equipe multiprofissional orienta população sobre cuidados com a saúde e prevenção de doenças | Foto: Layla Mussi

A maioria dos serviços oferecidos pela ação integrada está voltada à promoção da saúde de idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Esta é apenas a etapa inicial de um cuidado mais amplo, que inclui o encaminhamento desses cidadãos para atendimentos complementares na rede municipal de saúde.



"Nosso objetivo com essa ação é identificar os idosos que estão em vulnerabilidade, fazer esse levantamento e realizar uma abordagem individual para eles. Eles vão passar pela avaliação nutricional, com a medida do peso, altura e panturrilha para a gente avaliar o risco de sarcopenia (perda de massa e força muscular). Depois, eles serão encaminhados para a atenção primária de saúde, para ver um avaliador físico, um psicólogo, um atendimento multifatorial, com o suporte da atenção primária. Tem toda uma rede de atendimento", explicou a enfermeira e diretora da Dividants de São Gonçalo, Gleice Scotelaro, de 30 anos.

O objetivo da iniciativa é cuidar da saúde a população vulnerável | Foto: Layla Mussi

Dados coletados em 2024 e analisados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) revelaram um número expressivo de idosos com baixo peso em São Gonçalo, segundo a coordenadora do órgão, Bianca de Freitas Corrêa. Diante desse cenário, foi reconhecida a necessidade de atenção especial à saúde nutricional dessa população, o que motivou a criação da ação integrada.

“A gente trabalha com vigilância, o Sisvan é um sistema de vigilância. Então, a gente pegou dados de 2024 e identificou que havia um percentual de idosos dentro da população do município que foi avaliado com muito abaixo do peso. A gente resolveu fazer essa ação pontual para realizar uma intervenção, avaliando o público mais de perto e intervindo aqui nesse local. Então, a gente está buscando dados para, a partir disso, promover políticas públicas dentro do município”, contou a nutricionista e coordenadora do SISVAN, Bianca de Freitas Corrêa, de 53 anos.

A iniciativa oferece diversos serviços | Foto: Layla Mussi

Outro fator que contribuiu para o início da mobilização foi a percepção da carência de serviços básicos de saúde e documentação voltados a idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.



"A gente vê uma carência das pessoas que não têm acesso à informação, esse público muito humilde do restaurante. Então, foi uma parceria entre a assistência social de São Gonçalo e a Secretaria de Saúde, articulando essa ação. O restaurante é um lugar que acompanha um público muito carente, necessitado. Então, aqui a gente tem muitos idosos e pessoas com deficiência. A ação, na verdade, foi voltada para idosos que estão passando por uma situação de vulnerabilidade", explicou a fiscal do Restaurante do Povo, Soyla Souza, de 28 anos.

Bianca de Freitas Corrêa, Gleice Scotelaro e Soyla Souza destacam a importância da ação integrada | Foto: Layla Mussi

Por ser um ambiente que reúne muitas pessoas alvo da ação, o Restaurante do Povo conseguiu atrair muitos participantes, que se agradaram dos serviços e da atenção recebida, e agora esperam que ocorram outras ações semelhantes para ajudar a população idosa.

“Eu estava fazendo hora, tomei café aqui, almoço por aqui e vou embora para casa, mas hoje resolvi parar. A ação social é a melhor coisa que se tem, a coisa mais importante, ajuda muita gente. Vai ajudar muito com orientação, saber das necessidades é muito importante, a gente fica bem mais informado. Isso tinha que ter duas vezes no ano”, disse o aposentado Romário Miguel da Silva, de 79 anos.

Ação oferece serviços como vacinação, testes rápidos e emissão de documentos a idosos e pessoas em situação de risco social | Foto: Layla Mussi

Atendimento humanizado

Além do esforço dos órgãos municipais para atender à população mais carente, a Universidade Salgado de Oliveira (Universo) também participou da ação, proporcionando aos alunos do curso de Nutrição uma experiência prática que vai além da teoria e destaca a importância do cuidado humanizado no atendimento à população.



Universitários do curso de Nutrição da UNIVERSO colocam em prática o atendimento humanizado à população | Foto: Layla Mussi

“A ação é importante porque estou recebendo hoje os alunos do curso de Nutrição da Universo. Eu também sou nutricionista formada pela Universo, e aqui eles estão aprendendo um pouco da nutrição social na prática, estão atendendo a população idosa, estão passando orientações nutricionais, sempre baseadas no público que eles estão atendendo, pessoas que têm uma questão financeira muito limitada. Então, hoje, eles estão aprendendo uma nutrição diferenciada”, disse a nutricionista e coordenadora da Linha de Cuidados e Obesidades da ATAN, Maiana Maria Vieira Gomes.

Maiana Maria Vieira Gomes, coordenadora da Linha de Cuidados e Obesidade da ATAN | Foto: Layla Mussi

“Se mais ações como essa acontecessem, com certeza eu participaria! Eu adoro fazer parte dessas iniciativas sociais. Sempre aprendo algo novo, especialmente sobre as diferenças sociais. Estou acostumada a lidar com um determinado público, e aqui atendo pessoas com realidades muito distintas. Isso é fundamental para minha formação, porque, na minha área, preciso estar preparada para atender qualquer pessoa, independentemente do contexto em que ela vive”, disse a estudante de Nutrição da Universo, Vitória Garcia, de 23 anos.