Governo do Estado amplia oferta do Café do Trabalhador em Manilha com até 1 mil kits diários a preço popular

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, anunciou a ampliação da oferta do programa Café do Trabalhador, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. A unidade localizada em Manilha, um dos bairros mais populosos do município, passará a distribuir até 1 mil kits de café da manhã por dia, ao custo simbólico de R$ 0,50 cada, reforçando o compromisso de garantir alimentação acessível e de qualidade para os trabalhadores da região.

Até então, eram oferecidos 500 kits diariamente. Com a ampliação, o número dobrou, podendo atender à crescente demanda local. O programa funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h, e cada kit é composto por um café sem açúcar, um pão com manteiga e uma fruta, acompanhados de sachês de açúcar ou adoçante, guardanapo e mexedor descartável.

Para a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Mariany Baldow, a iniciativa representa muito mais do que a garantia de segurança alimentar.

“O Café do Trabalhador fortalece o cuidado com a população, oferecendo dignidade, acolhimento e a oportunidade de começar o dia com uma refeição completa a um preço acessível. Esse aumento no número de atendimentos é um reflexo do compromisso que temos em transformar vidas e apoiar os trabalhadores de Itaboraí”, destacou a secretária.

O deputado estadual Guilherme Delaroli também comemorou a ampliação do programa em Itaboraí.

“Transformar a vida da população itaboraiense é um dos meus maiores objetivos. Esse aumento no número de cafés distribuídos mostra o empenho do nosso governador, Cláudio Castro e o trabalho incansável do meu irmão e prefeito, Marcelo Delaroli, que juntos vêm garantindo avanços importantes para a cidade. Seguiremos unidos para levar cada vez mais benefícios à população”, afirmou Guilherme Delaroli.

A ampliação do Café do Trabalhador de Manilha reforça a parceria entre os governos municipal e estadual, com resultados concretos para os moradores de Itaboraí, fortalecendo políticas públicas de segurança alimentar, acolhimento social e valorização da dignidade dos trabalhadores.