Homem é baleado e preso na Chácara, em Niterói

O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas - Foto: Divulgação

Um homem de 22 anos, acusado de pertencer ao tráfico de drogas na comunidade da Chácara, no Centro de Niterói, foi baleado e preso, na última segunda-feira (25), durante uma operação da Polícia Militar no local.

De acordo com informações repassadas pelas polícia, militares do serviço de inteligência (P2) do 12ºBPM (São Gonçalo) receberam informações sobre criminosos armados próximo a vias principais da cidade. Com a denúncia em mãos, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram ao local.

Material apreendido na ação | Foto: Divulgação

Ao chegarem na comunidade, os policiais surpreenderam criminosos que iniciaram um confronto. Após o tiroteio, um homem foi encontrado baleado. Com ele a polícia encontrou uma pistola, 34 munições, 232 cápsulas de cocaína, 27 pedras de crack, três rádios de comunicação e R$41,80 em espécie.

O acusado foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca e o caso foi registrado na central de flagrante da 76ªDP (Centro). Após receber alta, o homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.