Polícia Civil deflagra ação em comunidades da Zona Norte contra disputas territoriais por facções

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), com apoio de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar, realizam uma operação contra os confrontos por disputas territoriais nas comunidades da Serrinha, Juramento, Campinho e Fubá, na Zona Norte. A ação desta terça-feira (26/08) é parte da "Operação Contenção", uma vez que os conflitos na região ocorrem por conta de uma busca do Comando Vermelho por expandir sua atuação na Zona Oeste, ocupando a área que liga as duas regiões, entre Campinho e a Praça Seca.

As investigações apontam que os territórios se tornaram palco de intensos confrontos armados entre CV e Terceiro Comando Puro (TCP). De um lado, traficantes como Wallace de Brito Trindade, o “Lacoste”, e William Yvens da Silva, o “Coelhão”, expandem sua influência a partir da comunidade da Serrinha. Do outro, o Comando Vermelho, sob a liderança de Edgar Alves de Andrade, o “Doca”, promove ofensivas sistemáticas a partir do Morro do Juramento, empregando grupos de ataque especializados.

De acordo com a DRE-CAP, criminosos vêm promovendo um cenário de guerra urbana, marcado pelo uso de armamento pesado, granadas, munições traçantes e explosivos. Casos recentes demonstram a gravidade da situação. Em maio deste ano, uma mulher de 56 anos foi morta por bala perdida no Morro do Juramento, durante dois dias de tiroteios intensos e, em junho, um trabalhador morreu no Morro do Fubá, alvejado enquanto recolhia ferro-velho. Esses episódios somam-se a uma série de homicídios de criminosos e ataques recíprocos das facções que afetam diretamente moradores inocentes, obrigados a viver sob toque de recolher imposto pelo tráfico, com escolas e unidades de saúde paralisadas e a rotina do comércio local comprometida.

A "Operação Contenção" é realizada de forma sistemática e prolongada, uma ofensiva estratégica para conter e atacar o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho na Zona Oeste do Rio. O principal objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Já são mais de 40 presos, sete criminosos neutralizados e 11 adolescentes infratores apreendidos. Os agentes também recuperaram mais de 250 armas utilizadas pelos bandidos.