Em noite de gala, Flamengo aplica maior goleada da era 'pontos corridos'

Iluminado, Pedro marcou três vezes na goleada histórica do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo teve uma noite de gala no Maracanã nesta segunda-feira (25). O time de Filipe Luís goleou por 8 a 0 o Vitória, aplicando a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Os gols foram marcados por Pedro (3x), Samuel Lino (2x), Arrascaeta, Bruno Henrique e Luiz Araujo.

Os primeiros dois gols da goleada histórica saíram com 4 minutos de jogo. O primeiro com Samuel Lino, ao 2, e o segundo com Pedro, dois minutos depois.

Aos 34, Arrascaeta fez um golaço após bonita troca de passes.

O segundo tempo começou na mesma pegada do primeiro. E, novamente, dois gols em 4 minutos, com os mesmos jogadores. A diferença desta vez é que Pedro marcou primeiro, e Samuel Lino depois, fazendo 5 a 0.

O sexto gol Rubro-Negro saiu dos pés de Luiz Araújo. O sétimo e mais bonito foi novamente de Pedro, que deu um elástico antes de marcar.

Bruno Henrique, de pênalti, fechou o marcador, aos 36 minutos.

Por conta do placar elástico, o árbitro da partida não deu acréscimos em nenhum dos tempos.

O resultado se tornou a maior goleada da era pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Anteriormente, a marca era dividida por três goleadas de 7 a 0: do São Paulo em cima do Paysandu, em 2004; do Goiás no Juventude, em 2003; e do Cruzeiro para cima do Bahia, também em 2003.

A vitória mantém o Flamengo na liderança do campeonato de forma isolada, com 46 pontos. Já o time baiano, segue no Z4, com 19.