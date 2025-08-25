Prefeitura de Niterói e Polícia Civil desarticulam maior centro de receptação da Zona Sul

A Operação Asfixia já interditou e autuou diversos ferros-velhos em Niterói, em um total de 13 operações - Foto: Divulgação

A Operação Asfixia já interditou e autuou diversos ferros-velhos em Niterói, em um total de 13 operações - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói, por meio do Gabinete de Gestão Integrada (GGIM), e a Polícia Civil, através da 77ª DP (Icaraí), deflagraram, nesta segunda-feira (25), mais uma etapa da Operação Asfixia, no Morro do Abacaxi, no bairro do Fonseca. A ação resultou na prisão de dois responsáveis por um ferro-velho identificado como o maior centro de receptação de materiais furtados na Zona Sul da cidade.

No local, houve a apreensão de uma carabina de chumbo, 14 hidrômetros, uma bicicleta, oito escadas de alumínio, um condicionador e um condensador de ar, duas bombas d’água, quatro torneiras metálicas, diversos perfis de alumínio e ferramentas como furadeiras e esmerilhadeiras, todos sem comprovação de origem.

Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente também aplicaram multa de R$ 12.550,68 ao estabelecimento por infrações ambientais. A operação contou ainda com o apoio da inteligência do GGIM, do CAT/Guarda Civil Municipal, da Clin e de equipes ambientais.

O secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, reforçou que os ferros-velhos clandestinos seguirão como alvo prioritário.

“As operações vão continuar, mesmo em áreas sob influência criminosa. Nosso objetivo é criar uma cultura de comportamento anti-crime entre os comerciantes”, afirmou o secretário.

A Polícia Civil cumpriu no local um mandado de busca e apreensão em investigação de crime de receptação em andamento.

O delegado titular da 77ª DP, Vilson de Almeida, ressaltou a atuação conjunta.

“A Polícia Civil vai sempre preservar a lei e prender criminosos. O trabalho integrado com o município fortalece a ação do Estado, unindo polícia judiciária e sanções administrativas”, ressaltou o delegado.

Histórico da operação - A Operação Asfixia já interditou e autuou diversos ferros-velhos em Niterói, em um total de 13 operações e mais de 25 estabelecimentos fiscalizados.

Na Região Oceânica, cinco estabelecimentos foram fiscalizados, com duas pessoas conduzidas à 81ª DP (Itaipu). Nos bairros Fonseca, Barreto e Engenhoca, três locais foram autuados e dois interditados.

Na comunidade do Cavalão, três ações resultaram em apreensões de máquinas caça-níqueis e múltiplas autuações.

Em outra etapa, em conjunto com a Delegacia de Roubos e Furtos, a Prefeitura fechou um prédio invadido no Buraco do Boi, usado para venda de materiais furtados, e um ferro-velho clandestino na Cantareira, em área universitária, onde cinco homens foram presos por diversos crimes.