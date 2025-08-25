Dois jovens são executados a tiros no Porto Velho, em São Gonçalo
Dois jovens, de 18 anos, foram encontrados mortos a tiros no sábado(23), na Rua Torquato Gouveia, no bairro Porto Velho, em São Gonçalo.
A Polícia Militar foi acionada e, quando agentes do 7º BPM (São Gonçalo) chegaram ao local da ocorrência encontraram as vítimas já sem vida, cobertas por lençóis.
A motivação e a autoria do duplo homicídio ainda são desconhecidas, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).
Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.
A Polícia Civil pede que informações que possam ajudar na investigação sejam repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia, pelo telefone 2253-1177.