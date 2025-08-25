Polícia prende três em 'casa' do tráfico no Morro do Estado, em Niterói

A Polícia Militar descobriu, nesta segunda (25), uma "casa" que era usada como ponto de encontro para traficantes do Morro do Estado, no Centro de Niterói. Três pessoas foram presas no imóvel. De acordo com as investigações, o local funcionava como base para venda de drogas e abrigo para pernoite de criminosos. Uma granada, pistola e uma enorme carga de drogas também foram encontradas no local.

Uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi enviada ao local após receber denúncias anônimas sobre a atividade criminosa; Policiais observaram a movimentação na região e perceberam a atividade suspeita. Ao entrar na casa, encontraram drogas e três suspeitos - dois deles com passagens na Polícia por crimes como roubo, sequestro e porte ilegal de arma.

O trio foi autuado em flagrante e levado para a 76º DP (Centro de Niterói). Junto dos suspeitos, foram apreendidas uma pistola com munições, uma granada, 1,3 mil pinos de cocaína, 1,98 kg de maconha em tabletes e 27 pedras de crack. O caso foi registrado pela unidade policial e os homens permaneceram presos.