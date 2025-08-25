Carro alugado pela vice-prefeita de Niterói é roubado em São Gonçalo

Relatos iniciais indicam que o veículo foi alugado pela política; ela não estava no carro no momento do assalto - Foto: Reprodução

Relatos iniciais indicam que o veículo foi alugado pela política; ela não estava no carro no momento do assalto - Foto: Reprodução

Um carro elétrico que estava à serviço da vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, foi roubado por criminosos no Barro Vermelho, em São Gonçalo. Relatos iniciais indicam que o veículo foi alugado pela política; ela não estava no carro no momento do assalto. O automóvel, um BYD Yuan Plus, foi recuperado pela Polícia Civil um dia após o assalto.

O crime aconteceu na noite da quarta-feira passada (20). O motorista responsável pelo carro mora no Barro Vermelho e estava chegando em casa com o carro quando foi abordado pelos criminosos. Em depoimento à Polícia, ele disse que duas duplas de suspeitos armados vieram em duas motocicletas e levaram o carro, além do relógio e o aparelho celular da vítima.

O caso foi registrado pela 73ª DP (Neves), que realizou buscas na região e encontrou o carro no Engenho Pequeno no dia seguinte. Não há registro de presos durante a ação. A Delegacia segue investigando o caso e a autoria do crime. Procurada, a Prefeitura de Niterói não retornou até a publicação da matéria.