Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, aos 61 anos
O guitarrista ficou conhecido por parcerias com artistas como Cazuza, Gal Costa, Roberto Carlos e Xuxa
Morreu nesta segunda-feira (25), o guitarrista Rogério Meanda, membro da banda Blitz, aos 61 anos. A causa da morte não foi informada. O velório do músico será realizado nesta terça (26), às 16h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro.
Rogério foi guitarrista que participou de gravações com diversos artistas renomados da música brasileira como Lenine, Gal Costa, Roberto Carlos e Cazuza, o qual fez parceria em diversas composições como “Vai à Luta”, “O Nosso Amor A Gente Inventa” e “Só Se For A Dois”
Nas redes sociais, a banda Blitz, no qual Rogério fazia parte desde 2005, publicou o seguinte comunicado :