Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4088 | Euro R$ 6,3115
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, aos 61 anos

O guitarrista ficou conhecido por parcerias com artistas como Cazuza, Gal Costa, Roberto Carlos e Xuxa

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de agosto de 2025 - 17:39
Guitarrista da banda Blitz morreu aos 61 anos
Guitarrista da banda Blitz morreu aos 61 anos -

Morreu nesta segunda-feira (25), o guitarrista Rogério Meanda, membro da banda Blitz, aos 61 anos. A causa da morte não foi informada. O velório do músico será realizado nesta terça (26), às 16h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Rogério foi guitarrista que participou de gravações com diversos artistas renomados da música brasileira como Lenine, Gal Costa, Roberto Carlos e Cazuza, o qual fez parceria em diversas composições como “Vai à Luta”, “O Nosso Amor A Gente Inventa” e “Só Se For A Dois”

Meanda e Cazuza fizeram uma grande parceria nos anos 80, compondo músicas como "Vai à Luta" e " O Nosso Amor A Gente Inventa”
Meanda e Cazuza fizeram uma grande parceria nos anos 80, compondo músicas como "Vai à Luta" e " O Nosso Amor A Gente Inventa” |  Foto: Reprodução/Instagram

Leia Também

Fim: Maria Bethânia e Gilda Midani terminam união de oito anos

Raquel Brito é levada para delegacia na Bahia

Nas redes sociais, a banda Blitz, no qual Rogério fazia parte desde 2005, publicou o seguinte comunicado :

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por BLITZ (@blitzoficial)

Matérias Relacionadas