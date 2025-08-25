Governo do Estado divulga mais de 2,5 mil vagas de emprego formal

O Governo do Estado divulga 2.575 oportunidades de emprego e estágio no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas essa semana 1.384 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.

Para quem busca estágio ou uma chance como Jovem Aprendiz, há um total de 1.191 vagas ofertadas pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEA Região Metropolitana oferece remuneração de dois a três salários mínimos (R$ 3.036 a R$ 4.554) para funções como a de jornalista, exigindo Ensino Superior completo; borracheiro, Ensino Fundamental incompleto; e motorista carreteiro, Ensino Médio completo. Em todas as oportunidades, é preciso ter experiência anterior. Além disso, são 104 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) em diferentes funções e faixas salariais.

No Médio Paraíba, existem oportunidades como carpinteiro, balconista, auxiliar de pedreiro e chapeiro, com salários de até R$ 4.554. Já na Serra, as 185 ofertas de emprego estão distribuídas por diferentes bairros da cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos (R$ 3.036), para funções como as de auxiliar de limpeza, estoquista e faxineiro.

De acordo com o Observatório do Trabalho do Estado, a maioria das vagas captadas (67,4%) é do setor de Serviços, enquanto 32,6% são do Comércio. Por nível de escolaridade, 42,8% das oportunidades pedem o Ensino Médio completo e 31,8%, o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (64,6%) exige experiência.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Os endereços das unidades e os detalhes de todas as oportunidades oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, no site www.rj.gov.br/trabalho.

Quem busca uma oportunidade de estágio ou jovem aprendiz, pode se candidatar a uma das 1.191 vagas oferecidas pelo CIEE. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.