Gerente do tráfico de drogas de Itaipu é preso

Policiais civis da 5° DP (Mem de Sá) prenderam um homem em flagrante, nesta quinta-feira (21/08), por comandar o tráfico de drogas na região do Engenho do Mato, em Itaipu, na Região Metropolitana do Rio. O criminoso foi capturado na posse de armas e entorpecentes.

A ação ocorreu após trabalho de inteligência e cruzamento de dados da unidade que identificou a localização do criminoso na comunidade onde ele atuava. Foram encontrados com o criminoso uma pistola, carregadores, colete balístico, mais de 500 pinos de cocaína e 114 frascos de óleo de skank.

