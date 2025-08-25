Rainha em SP é nova musa da Viradouro

A paulista Maria Eduarda Fraga, de 27 anos, nascida e criada na periferia de São Paulo, formada em Direito, modelo e rainha de bateria do Vai-Vai, fará sua estreia no Carnaval carioca em 2026 como musa da Unidos do Viradouro.

Madu Fraga, como é mais conhecida, é filha de Eduardo Damatta, que já presidiu a ala de compositores do Vai-Vai. A beldade é nascida e criada dentro da escola paulistana, já tendo brilhado no Sambódromo do Anhembi como componente de ala, composição e destaque de carro alegórico e como musa, antes de se tornar rainha dos ritmistas em 2024.

Apaixonada pelo Carnaval do Rio de Janeiro desde criança, Madu sempre acompanhou os desfiles pela televisão e, de uns anos pra cá, também pelas redes sociais. Em 2025, teve sua primeira experiência presencial na Marquês de Sapucaí, assistindo ao Desfile das Campeãs, que ela descreve como um momento mágico que confirmou ainda mais sua paixão pela festa carioca. Ela também fala sobre a sensação que teve quando pisou na escola pela primeira vez e recebeu o convite pro desfile.

"Em dezembro do ano passado, me encantei com a energia que senti quando estive na quadra pela primeira vez, num ensaio de comunidade. Recebi o convite pra fazer parte da escola, o que me deixou surpresa e bastante honrada. Senti que minha estreia no Carnaval carioca tinha que ser na Viradouro. Sei que, em alguns momentos, conciliar as agendas das duas escolas pode não ser fácil, mas a paixão que eu tenho pelo samba vai facilitar tudo", garante ela.

A apresentação oficial de Madu Fraga à comunidade da Viradouro será no dia 6 de setembro, com direito a show do Vai-Vai na quadra da escola de Niterói.