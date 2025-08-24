"Mendigato" é procurado por suspeita de homicídio de ex-companheira

Valdir Coimbra da Costa, de 40 anos, o “Mendigato”, é procurado pelo Disque Denúncia, suspeito de homicídio relacionado ao desaparecimento de sua ex-companheira, Cristiane dos Santos, de 44 anos, em Bangu. De acordo com o canal de informações, o “Mendigato” é o principal suspeito e está foragido desde fevereiro. Relatos de familiares revelam episódios de ciúmes e violência durante o relacionamento.

O caso se deu em setembro do ano passado. Os policiais responsáveis pelo caso não descartam a hipótese de que Cristiane esteja morta. Segundo as investigações, Valdir teria destruído o aparelho celular da mulher com um martelo, depois jogado o objeto na água e por fim, arremessado do terceiro andar. Valdir possui antecedentes pelo crime de porte ilegal de arma e tentativa de venda de itens de outro relacionamento.

Como parte da ação Agosto Lilás, o Disque Denúncia (2253-1177), junto com o programa Procurados divulgaram cartazes para encontrar foragidos pelos crimes de feminicídio, tentativa de feminicídio e agressões. Desde março de 2024, foram realizadas cerca de 1.681 denúncias, sendo em média de três por dia, com destaque nos fins de semana.