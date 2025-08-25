Homem é preso após agredir e obrigar a companheira a beber urina
O autor foi detido no bairro Santo Eugênia, na Baixada Fluminense
Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam um homem em flagrante, neste domingo (24/08), por agredir e ameaçar sua companheira. O autor foi detido no bairro Santo Eugênia, na Baixada Fluminense.
De acordo com as investigações, as agressões tiveram início em julho de 2025, quando a vítima foi espancada com socos no rosto e no tórax e obrigada a ingerir a própria urina. Na ocasião, o autor ainda usou uma chave de fenda para ameaçar furar o olho da mulher, caso ela não entregasse a senha de seu telefone celular.
No último domingo (24), o criminoso voltou a agredir a vítima, com socos e mordidas, até ela ceder novamente a senha de seu celular. O agressor ainda afirmou que, caso fosse contrariado, a mataria e depois tiraria a própria vida.
Após tomar ciência do fato, os agentes da especializada realizaram diligências e localizaram o criminoso. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e constrangimento ilegal, todos na forma da lei Maria da Penha. O autor já responde a outro processo por violência doméstica e cumpre medidas judiciais com uso de tornozeleira eletrônica.