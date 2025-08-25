Polícia Militar descobre plantação de maconha em residência de Niterói

Dentro da residência, os agentes se depararam com uma verdadeira estrutura de cultivo de maconha - Foto: Divulgação

Uma operação realizada no final da noite de domingo (24), por policiais do 12º BPM (Niterói), resultou na apreensão de uma grande quantidade de maconha no bairro Vila Progresso, em Niterói.

A ação teve início por volta das 23h, após denúncia recebida, informando sobre possível tráfico de drogas em uma casa no bairro Jardim América. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pela proprietária do imóvel, que autorizou a entrada da equipe.

Dentro da residência, os agentes se depararam com uma verdadeira estrutura de cultivo de maconha: 100 vasos com pés de Cannabis Sativa, três potes com erva seca, um saco contendo cerca de 2 kg da mesma substância e uma estufa de grande porte utilizada para o cultivo das plantas. Segundo os policiais, todo o material aparentava ser destinado à produção e possível comercialização da droga.

O principal suspeito de ser o responsável pelo cultivo foi identificado como inquilino da residência. Ele não estava presente no momento da ação, mas teve sua identidade confirmada por meio de documentação apresentada pela proprietária do imóvel, que também prestou depoimento na condição de testemunha. A mulher não foi detida.





A Supervisão de Oficial foi acionada e determinou que o DPO de Maria Paula ficasse responsável por resguardar o local até a continuidade da investigação. Todo o material ilícito foi recolhido e levado à 79ª DP ( Jurujuba), onde a ocorrência foi registrada.

As investigações seguem para localizar o suspeito e apurar se há outras pessoas envolvidas no esquema de cultivo e distribuição da droga.