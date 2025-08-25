Maricá inicia visitas domiciliares para atualização do CadÚnico nesta segunda-feira (25/08)

Trata-se de uma ação fundamental para que essas pessoas que mais necessitam possam acessar os benefícios sociais do governo - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SMASC), começa a fazer visitas domiciliares para atualizar o Cadastro Único (CadÚnico) das famílias unipessoais, ou seja, onde existe apenas uma pessoa, a partir desta segunda-feira (25).

Os Inscritos que estiveram no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) recentemente e deixaram seus dados devem aguardar a equipe comparecer no seu domicílio. Serão 1.336 pessoas visitadas em casa, dentro da abrangência de seis Cras: Centro (354), Inoã (104), CEU (233), Santa Paula (79), São José (104) e Bosque Fundo (165). As pessoas que vão receber os agentes precisam ficar atentas à identificação da equipe que estará com crachás e coletes.

Trata-se de uma ação fundamental para que essas pessoas que mais necessitam possam acessar os benefícios sociais do governo. O cadastro que foi atualizado nos últimos dois anos não precisa ser renovado, a não ser que alguma informação tenha mudado.

“Somente se houve alguma alteração relevante na família, como troca de endereço, aumento na renda ou escolaridade”, explica Mariana Barbosa, coordenadora do CadÚnico na cidade, que complementa: “Os inscritos devem deixar os documentos separados e com fácil acesso enquanto esperam a chegada da equipe”.

As visitas domiciliares para atualizar o cadastro decorrem de uma orientação do Governo Federal conforme a Lei 15.077/24 e da IN n° 1 da SAGICAD/SENARC/MDS.