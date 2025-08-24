Família de Flávio Bolsonaro é feita refém durante assalto em Resende

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) relatou neste domingo (24), por meio de suas redes sociais, que sua mãe e seus avós foram feitos reféns durante um assalto ocorrido na residência da família, em Resende, no interior do Rio de Janeiro.

Segundo o parlamentar, o crime durou mais de uma hora e foi marcado por momentos de tensão. "Felizmente, todos estão bem, mas passaram por mais de uma hora de puro terror, com armas apontadas para a cabeça e a boca coberta por fita adesiva", declarou Flávio.

Nas imagens divulgadas por ele, é possível ver a casa revirada após a ação dos criminosos. De acordo com o senador, os assaltantes abordaram sua mãe afirmando que sabiam sua identidade e exigindo saber onde estaria o “dinheiro que Bolsonaro mandava para os avós”.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, uma das vítimas detalha a violência sofrida.

Ainda segundo Flávio, os criminosos fugiram levando o carro de seu avô e alguns anéis, já que não encontraram dinheiro no imóvel. "As medidas cabíveis já foram tomadas e, com fé em Deus, esses bandidos covardes serão capturados o quanto antes", escreveu o senador.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou, por meio de nota, que uma perícia foi realizada no local do crime e que imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas. As investigações continuam, com equipes empenhadas em identificar e localizar os autores do assalto.

A assessoria de Flávio Bolsonaro informou que, até o momento, as informações são aquelas publicadas pelo senador.

