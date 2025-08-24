Viatura da PM capota ao ser atingida por carro em alta velocidade na Linha Amarela

A viatura estava em um dos acessos da Linha Amarela - Foto: Reprodução

A viatura estava em um dos acessos da Linha Amarela - Foto: Reprodução

Uma viatura da Polícia Militar capotou ao ser atingida por um carro de passeio em alta velocidade na manhã deste domingo. A viatura estava em um dos acessos da Linha Amarela.

Por causa do forte impacto, a viatura da UPP capotou e o veículo de passeio colidiu em uma mureta de proteção.

Leia também:

Juliana Marins, morta ao cair de trilha na Indonésia, completaria 27 anos neste domingo (24)

Donald Trump tem CPF ativo no Brasil; Entenda!



Os dois militares responsáveis pela viatura, tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Central da Polícia Militar, no Centro do Rio de Janeiro. O condutor do carro foi detido e levado à 26ª DP (Todos os Santos).

A concessionária responsável pela via, Lamsa, informou que o acidente ocorreu por volta das 5h30.

A saída da Linha Amarela em direção a Água Santa, no sentido Ilha do Fundão, precisou ser totalmente bloqueada. Por volta das 9h30, os carros foram retirados e a via liberada ao tráfego.