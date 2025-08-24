Viatura da PM capota ao ser atingida por carro em alta velocidade na Linha Amarela
Os dois militares responsáveis pela viatura, tiveram apenas ferimentos leves
Uma viatura da Polícia Militar capotou ao ser atingida por um carro de passeio em alta velocidade na manhã deste domingo. A viatura estava em um dos acessos da Linha Amarela.
Por causa do forte impacto, a viatura da UPP capotou e o veículo de passeio colidiu em uma mureta de proteção.
Leia também:
Juliana Marins, morta ao cair de trilha na Indonésia, completaria 27 anos neste domingo (24)
Donald Trump tem CPF ativo no Brasil; Entenda!
Os dois militares responsáveis pela viatura, tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Central da Polícia Militar, no Centro do Rio de Janeiro. O condutor do carro foi detido e levado à 26ª DP (Todos os Santos).
A concessionária responsável pela via, Lamsa, informou que o acidente ocorreu por volta das 5h30.
A saída da Linha Amarela em direção a Água Santa, no sentido Ilha do Fundão, precisou ser totalmente bloqueada. Por volta das 9h30, os carros foram retirados e a via liberada ao tráfego.