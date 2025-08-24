Adolescente é apreendida com drogas na Rodoviária do Rio
A menor estava indo para Minas Gerais
24 de agosto de 2025 - 11:44
Uma adolescente foi apreendida por policiais do Batalhão de Polícia de Turismo (BPTur), transportando 220 frascos de lança-perfume na Rodoviária do Rio, na Região Central, na noite deste sábado (23). Junto com a menor, foram encontrados um celular e dinheiro em espécie.
A Polícia Militar informou que os agentes realizaram a abordagem quando a jovem estava prestes a embarcar em um ônibus. A adolescente estava indo para Governador Valadares, município de Minas Gerais.
O caso foi encaminhado para a 4ª DP (Presidente Vargas).
