Jovem é preso por associação ao tráfico na Comunidade Vila Ipiranga, em Niterói

Na manhã deste sábado (23), um homem foi preso em flagrante pelo crime de associação para o tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar na Comunidade Vila Ipiranga, no Fonseca, em Niterói.

De acordo com a PM, os agentes do 12º BPM ( Niterói) realizavam patrulhamento em área de ocupação quando avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita na Rua Tenente Osório. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir em direção a uma área de mata. Após cerco tático, os policiais conseguiram deter um dos envolvidos, de 21 anos.

Com o acusado, foram apreendidos um rádio transmissor, um aparelho celular e R$ 15,00 em espécie. Ainda segundo a polícia, ele confessou atuar na função de “radinho”, responsável por avisar a movimentação policial aos traficantes.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à 78ª DP (Fonseca), onde foi autuado em flagrante pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.