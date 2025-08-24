Homem é preso por tráfico no Complexo do Viradouro, em Niterói

O suspeito possui diversas passagens anteriores pela polícia, incluindo duas por roubo, uma por adulteração de veículo, uma por resistência e outra por extorsão - Foto: Divulgação

O suspeito possui diversas passagens anteriores pela polícia, incluindo duas por roubo, uma por adulteração de veículo, uma por resistência e outra por extorsão - Foto: Divulgação

Na tarde deste sábado (23),um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da PM na Estrada Castro Guimarães, na Comunidade da Igrejinha, localizada no Complexo do Viradouro, em Niterói. A ação foi realizada por agentes da equipe GAT , que patrulhavam a região quando notaram um indivíduo em atitude suspeita. O homem estava sentado com um rádio transmissor preso à cintura e uma sacola no colo. Ao ser abordado, os policiais encontraram dentro da sacola uma grande quantidade de drogas, além de uma arma de fogo.

Leia também:

UFRJ cria técnica que acelera diagnóstico de câncer infantil

OSG Encontros: Banda Lizium aposta em originalidade e psicodelia para impulsionar rock niteroiense

Com o acusado, de 35 anos, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com seis munições intactas, 254 pedras de crack, 22 trouxinhas de maconha, dois pinos de cocaína e um rádio transmissor. O suspeito possui diversas passagens anteriores pela polícia, incluindo duas por roubo, uma por adulteração de veículo, uma por resistência e outra por extorsão.

Os policiais conduziram o homem e todo o material apreendido para a 79ª Delegacia de Polícia, em Jurujuba, onde a ocorrência foi registrada e o acusado autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.