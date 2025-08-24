Homem é preso e dois menores apreendidos na Comunidade do Serrão, em Niterói

Policiais militares do 12º BPM prenderam um homem e apreenderam dois menores de idade, sendo um deles foragido da Justiça, por tráfico de drogas na Comunidade do Serrão, localizada no bairro Cubango, em Niterói, na tarde de sábado (23). Na ação, também foi apreendida uma grande quantidade de entorpecentes, além de um rádio transmissor.

De acordo com a corporação, os agentes realizavam patrulhamento na região quando perceberam a movimentação suspeita de um homem de 18 anos e dois adolescentes de 17 anos. Ao notarem a presença dos policiais, os três tentaram fugir.

Durante a tentativa de fuga, os agentes iniciaram uma perseguição e conseguiram capturá-los. Com os suspeitos, foram encontrados 415 tabletes de maconha, 284 pinos de cocaína, 185 pedras de crack e um rádio transmissor.

Um dos menores de idade estava foragido da Justiça, com um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância, Juventude e Idoso de Niterói. Além disso, ele possui duas anotações por associação ao tráfico e uma por uso e consumo de drogas. O segundo adolescente também tem uma anotação criminal por ameaça.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a 77ª DP (Icaraí), onde o caso foi registrado em flagrante.