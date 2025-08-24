São Gonçalo tem exibição de filmes na Praça do Porto do Rosa

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo convida a população para mais uma edição do projeto CINERA, que será realizado neste domingo (24), às 16h30, na Praça do Porto do Rosa.

Nesta edição, o público poderá conferir a exibição de curtas-metragens no domingo, que são: “Oi Alberto”, “Os Irmãos Mai e Ibiapaba – Como Nascem as Montanhas”.

Leia também:

Green Day cancela show no Rio por causa de Botafogo e Vasco; entenda

Goleiro Cássio desabafa sobre dificuldade para encontrar escola para a filha; "ela não é aceita"

O projeto CINERA foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, que incentiva ações culturais. A iniciativa tem como principal objetivo democratizar o acesso à cultura por meio do audiovisual, promovendo momentos de lazer e reflexão com filmes que abordam temas diversos e relevantes.