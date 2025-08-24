Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4236 | Euro R$ 6,3516
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

São Gonçalo tem exibição de filmes na Praça do Porto do Rosa

Evento gratuito, contemplado pela Lei Paulo Gustavo, começa às 16h30 deste domingo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de agosto de 2025 - 08:22
O projeto CINERA foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, que incentiva ações culturais
O projeto CINERA foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, que incentiva ações culturais -

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo convida a população para mais uma edição do projeto CINERA, que será realizado neste domingo (24), às 16h30, na Praça do Porto do Rosa.

Nesta edição, o público poderá conferir a exibição de curtas-metragens no domingo, que são: “Oi Alberto”, “Os Irmãos Mai e Ibiapaba – Como Nascem as Montanhas”.

Leia também:

Green Day cancela show no Rio por causa de Botafogo e Vasco; entenda

Goleiro Cássio desabafa sobre dificuldade para encontrar escola para a filha; "ela não é aceita"

O projeto CINERA foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, que incentiva ações culturais. A iniciativa tem como principal objetivo democratizar o acesso à cultura por meio do audiovisual, promovendo momentos de lazer e reflexão com filmes que abordam temas diversos e relevantes.

Tags:

Evento gratuito exibição de filmes lei paulo gustavo Praça do Porto do Rosa projeto CINERA São Gonçalo

Matérias Relacionadas