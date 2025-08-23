É hoje! São Gonçalo vai receber a maior competição estadual de Kung Fu

O intuito do evento é promover não só a competitividade esportiva, mas também o intercâmbio cultural Brasil-China - Foto: Divulgação

Neste domingo (24), a partir das 9h30, São Gonçalo será palco da XIII Expo Gonçalense de Kung Fu. O evento é considerado a maior competição da modalidade do Estado do Rio de Janeiro e será realizado pela Associação de Kung Fu Garra de Águia Gonçalense, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo.

A competição é uma celebração da milenar cultura chinesa, reunindo atletas, mestres e entusiastas das artes marciais para momentos de integração, respeito e valorização da tradição. Além das disputas técnicas, o evento contará com apresentações culturais da Dança do Dragão e do Leão Chinês e demonstrações de vários estilos de KUNG FU tradicional e de Tai Chi Chuan, do Projeto de Qualidade de Vida e Longevidade, da Secretaria de Esporte e Lazer.

O intuito do evento é promover não só a competitividade esportiva, mas também o intercâmbio cultural Brasil-China e o fortalecimento dos laços comunitários. O evento incentiva a solidariedade e, como entrada, recebe um quilo de alimento não perecível, que será doado para instituições sociais.

Serviço:

- XIII Expo Gonçalense de Kung Fu

Local: Clube Ares - Av. Paiva s/n - Ilha das Flores, Neves

Data: 24/08/2025

Horário: 9h30

Entrada: Um quilo de alimento não perecível