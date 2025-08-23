UFRJ cria técnica que acelera diagnóstico de câncer infantil
Vinculada ao MEC, Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveu metodologia que permite início mais rápido do tratamento, aumentando as chances de cura
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), desenvolveu uma técnica pioneira que pode reduzir de 15 para apenas um dia o tempo necessário para o diagnóstico de tumores sólidos em crianças.
Coordenada pela hematologista pediátrica Elaine Sobral e pela hemoterapeuta Cristiane Facio, do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG/UFRJ) — vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh/MEC) —, a pesquisa adapta o uso da citometria de fluxo, até então aplicada apenas a tumores no sangue, para a análise de tumores sólidos. A inovação agiliza o início do tratamento e amplia as chances de cura.
“O câncer é uma expansão de células que vieram de uma célula que era normal, mas que parou de ter controle. Então, ela começa a se proliferar descontroladamente, começa a crescer e a aumentar em quantidade desordenada. Ela, muitas vezes, também ganha proteções contra a morte celular e pode invadir outros tecidos”, afirma Elaine. O diagnóstico mais rápido permite que as crianças que necessitam sejam tratadas de forma mais ágil e certeira. “Se o paciente está com suspeita de tumor e a gente consegue dizer que não é, a gente tira a espada da cabeça da mãe. Ela já consegue dormir, aliviada”, explicou Cristiane.
A nova metodologia já vem sendo utilizada em hospitais públicos do Rio de Janeiro, como o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), vinculado à Ebserh/MEC, além dos hospitais federais da Lagoa e dos Servidores do Estado. Embora ainda experimental e sem reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a técnica abre um caminho importante na busca por diagnósticos mais ágeis. O objetivo das pesquisadoras é que, no futuro, o tratamento possa começar no mesmo dia do diagnóstico.
As pesquisadoras integram o EuroFlow, um consórcio de pesquisa europeu que tem como objetivo o desenvolvimento e a padronização de testes de citometria de fluxo rápidos, precisos e sensíveis para o diagnóstico e a subclassificação prognóstica de neoplasias hematológicas, bem como para a avaliação da eficácia do tratamento durante o acompanhamento. A UFRJ é a única instituição fora da Europa participante do consórcio. Atualmente, além da continuidade do desenvolvimento das pesquisas do núcleo, o consórcio é responsável pelo envio dos reagentes necessários para a realização dos exames. A parceria possibilitou o prosseguimento dos procedimentos. O Laboratório de Citometria de Fluxo, no qual a pesquisa vem sendo desenvolvida, foi montado graças a verbas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 2009. Elaine tem trabalhado em um projeto para criar uma rede de diagnóstico de tumores pediátricos no Brasil, que funcione de maneira integrada.
A equipe integra diferentes pesquisadores, entre eles Amanda Ranhel, Christal Abraham, Patrick Medeiros, Daniele Fernandes, Enrico Riscarolli e Gabriel Shanon, vinculados a programas de pós-graduação da UFRJ.