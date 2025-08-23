Casal acusado de agredir bebê é preso em Magé

Um casal acusado por episódios de violência contra o próprio filho recém-nascido foi preso nesta nesta sexta-feira (22) em Piabetá, no município de Magé, na Baixada Fluminense. O homem e a mulher, que não tiveram suas identidades divulgadas, teriam agredido um bebê com pouco mais de um mês de vida.

Relatos de testemunhas ouvidas pela Polícia Civil indicam que a mulher já foi vista em locais públicos agredindo e expondo a criança a risco de morte. Policiais civis foram acionados e encontraram o bebê sob condições de risco; uma pequena carga de drogas foi encontrada escondida no carrinho em que a criança estava durante a abordagem.

O casal foi detido e levado para a 66ª DP (Piabetá), onde permaneceram presos. Autuados em flagrante, eles vão responder pelo crime de maus-tratos. A criança foi resgatada pela Polícia e acolhida pelo Conselho Tutelar, que deve seguir com a guarda até decisão judicial posterior.