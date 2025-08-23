Após denúncia de ex-mulher, idoso é preso com arma em Maricá

Um homem de 71 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso por policiais militares por porte ilegal de arma e denúncias de violência psicologica contra mulher em Ponta Negra, em Maricá. Segundo denúncias, ele teria intimidado a ex-companheira usando um revólver com munição.

O crime aconteceu na última quinta-feira (21). De acordo com relatos, o casal está separado, mas ainda vive no mesmo imóvel. A mulher relatou que vive com o ex-esposo e costuma cuidar de tarefas domésticas para ele. A vítima, de 65 anos, precisou sair de casa para cuidar de familiares, mas, quando retornou, foi “barrada” pelo ex-companheiro.

Leia também:

➢Soldado da PM morre durante tiroteio no interior do Rio

➢ Concurso da Nittrans tem prazo de inscrições prorrogado até dia 25

O idoso teria trocado as fechaduras, impedido a mulher de entrar e ameaçado-a com a arma de fogo. Acionados, os policiais perguntaram ao acusado pela arma e encontraram o revólver. Ele não tinha autorização legal para portar a arma. O idoso foi detido em flagrante e levado para a 82ª DP (Maricá). De lá, foi conduzido para a Central de Flagrantes da região, na 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso.