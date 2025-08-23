Sete é demais; homem é preso pelo sétimo furto seguido em Maricá

Um homem foi preso em flagrante por furto em um supermercado no Centro de Maricá nesta sexta-feira (22). Segundo a Polícia, essa foi a sétima vez em que ele é acusado pelo mesmo crime; no caso desta sexta (22), ele foi flagrado roubando embalagens de café.

O caso aconteceu no Centro. Uma equipe da Polícia Militar informou ter sido acionada por funcionários do estabelecimento, que flagraram o crime. De acordo com eles, o homem tentou se passar por cliente, mas foi detido pela equipe de segurança da loja, que encontrou três embalagens de pó de café escondidas debaixo de sua roupa, na região da lombar.

Os produtos foram devolvidos ao supermercado e o suspeito foi levado para prestar depoimento à Polícia na 82ª DP (Maricá). De lá, agentes o conduziram à Central de Flagrantes da região, na 76ª DP (Niterói), onde ele permaneceu preso, segundo a Polícia.