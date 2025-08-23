Ação integrada resulta na prisão de dois suspeitos em Niterói; Video!

A equipe chegou rapidamente ao local e flagrou os dois em ação - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Ordem Pública (SEOP), realizou na madrugada deste sábado (23/08) a prisão de duas pessoas que tentavam furtar um estabelecimento comercial em Icaraí.

Durante patrulhamento pela Rua Miguel de Frias, agentes foram acionados pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) por volta das 3h15, após denúncia de que dois suspeitos haviam invadido a loja Wiggly, localizada na Rua Gavião Peixoto.





Os agentes conduziram os detidos à 77ª DP. Em seguida, eles foram encaminhados à 76ª DP (Central de Flagrantes). Divulgação

A equipe chegou rapidamente ao local e flagrou os dois em ação. Eles foram identificados como Douglas Souza da Silva, com dez passagens pela justiça, e Larissa Silva Ferreira, com seis registros anteriores.

Não houve arrombamento no imóvel. Os suspeitos acessaram a área interna do estabelecimento pulando um cercado e furtaram um chaveiro com chaves e fechaduras. O material foi recuperado em posse da dupla.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, destacou a importância da integração entre as forças de segurança da cidade:

“A pronta atuação do Cisp e da equipe da SEOP foi fundamental para impedir o crime e garantir que os responsáveis fossem levados à Justiça. Essa ação reforça o compromisso da Prefeitura em manter Niterói segura e protegida”, afirmou.