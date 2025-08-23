Colisão entre caminhão de farinha e carro causa morte e incêndio na BR-116, em Duque de Caxias
Vítima ainda não foi identificada devido às chamas
Uma colisão entre um caminhão que transportava farinha e um carro causou a morte de uma pessoa e provocou um incêndio na BR-116, próximo ao Km 147, em Duque de Caxias, sentido Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (23). Até o momento, a vítima fatal não foi identificada.
Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 5h13, militares do quartel de Campos Elíseos foram acionados para atender o acidente. As chamas foram controladas por volta das 5h30, porém uma equipe permaneceu no local aguardando a perícia.
A Ecovias Rio Minas, concessionária responsável pela rodovia, alegou que uma faixa e o acostamento precisaram ser interditados no trecho do acidente, causando retenção de 4 km. O tráfego voltou ao normal por volta das 8h.