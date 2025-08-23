PF prende homem por tráfico no Galeão
Ele pretendia embarcar para a Irlanda
min de leitura | Escrito por Redação | 23 de agosto de 2025 - 10:49
No fim da tarde de ontem, 22/8, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem que transportava cerca de 5,6 kg de cocaína, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.
O preso, de 22 anos, pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Lisboa, em Portugal, com destino a Irlanda.
Leia também:
São Gonçalo Shopping promove campanha de doação de livros
Concurso 2905 da Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões
Durante fiscalizações de rotina, policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) efetuaram a prisão em flagrante ao identificar a droga oculta em um travesseiro na bagagem despachada pelo passageiro.