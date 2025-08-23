Cercamento eletrônico auxilia na recuperação de mais um veículo furtado em Niterói

Em mais uma ação integrada de combate à criminalidade, o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), da Prefeitura de Niterói identificou, por meio do sistema de cercamento eletrônico, uma motocicleta CG 125 preta, placa KZG4G82, furtada recentemente. O alerta em tempo real permitiu que guarnições do Segurança Presente agissem rapidamente, interceptando o veículo próximo à cabine da Viradouro.

As equipes montaram um cerco tático de direções opostas e abordaram o suspeito, identificado como Diogo Brito Honorato. Nenhum material ilícito foi encontrado. A ocorrência foi registrada na 77ª DP, a moto ficou apreendida para devolução ao proprietário, e o suspeito foi liberado após os procedimentos de praxe.

Operado por guardas municipais e integrado à Polícia Militar e ao Segurança Presente, o CISP é uma ferramenta estratégica da Prefeitura de Niterói no combate à criminalidade. A cidade conta com 522 dispositivos de monitoramento 24 horas por dia, incluindo 120 câmeras inteligentes capazes de identificar placas ou fragmentos de placas em tempo real, detectando veículos roubados, clonados ou envolvidos em crimes em questão de segundos.

A população pode colaborar com a segurança da cidade realizando denúncias pelo telefone 153.





A motocicleta foi interceptada próximo à cabine da Viradouro Divulgação